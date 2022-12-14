İstismar skandalını kapatan savcı cinayetin de üzerini örtmüş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesi dosyasını kapatan savcı Hüseyin Erkan Özkurt'a ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, aynı savcıyla ilgili bir de cinayetin üzerini örtme iddiası olduğunu, buna ilişkin hakkında şikayet olduğunu dile getirdi.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Kitap fuarından dönmüştüm. Tanımadığım bir isimden şu mesajı aldım:

“İstismara uğrayan kız çocuğunun durumu hakkında takipsizlik kararı veren savcının adı Hüseyin Erkan Özkurt mudur? Kardeşimi cinayet sonucu kaybettik. Otopsi, parmak izi, atış artığı tespitleri cinayet olduğunu belgelediği halde, o savcı dosyayı kapadı. Eğer aynı savcı ise bilmemiz çok önem arz ediyor...”

Doğruydu. H.G.K’nin çocuk yaşta evlendirilip yıllarca istismar edilmesine dair dosyayı 2013’te kapatan isim İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli savcı Hüseyin Erkan Özkurt’tu.

Peki, aynı savcının sicilinde bir de cinayet dosyası kapama mı vardı?

Tarih: 14 Mayıs 2022.

Yer: İstanbul.

Polise bir ihbar geldi. Melih Yahya Terzili adlı kişinin intihar ettiği iddia ediliyordu.

51 yaşındaki Terzili ile eşi S.D.T. boşanma aşamasındaydı. Olay günü de tartışmışlar, iddiaya göre Terzili de kendisini silahla öldürmüştü.

Gelin görün ki ailesinde ve avukatlarında cinayet şüphesi vardı. Hatta uyuşturucu kullanmakla itham ettikleri eş S.D.T’nin de zanlılar arasında olduğunu ileri sürüyorlardı.

Soruşturma sürecinde gelen raporlar da bu düşüncelerini pekiştiriyor lakin savcı bir türlü görevini hakkıyla yapmıyordu.

Keza o savcı “Şahsın ölümünde üçüncü bir şahsın kast, ihmal ve taksir derecesinde icrai veya ihmali bir eyleminin söz konusu olmadığı anlaşıldı”diyerek dosyayı da kapadı.

İşte bunun üzerine...

Savcı hakkındaki şikâyet dilekçesi kısa süre önce Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) iletildi. 11 sayfalık dilekçede “etkili soruşturma yapmamak”, “soruşturmayı akamete uğratmak”, “bilerek eksik inceleme” ve “görevi ihmal” suçlamaları vardı.

Ve evet, şüpheli ölüm dosyasında böyle itham edilen savcı ile 6 yaşındaki çocuğun istismar dosyasını 2013’te kapatan savcı aynı kişiydi: Hüseyin Erkan Özkurt!"