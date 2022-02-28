İstanbul’da ‘Emperyalist savaşa dur de’ eylemi

Türkiye Komünist Gençliği, Emek Gençliği ve SOL Genç İstanbul Beşiktaş’ta 'savaşa dur' demek için bir araya gelecek.

Haber Merkezi

Gençlik örgütleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ve NATO'nun savaş kışkırtıcılığına karşı İstanbul'da bir eylem düzenleyecek.

TKG’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Geçmişte olduğu gibi bugün de anti-emperyalizmin ve barışın sesini gençlik yükseltecek” ifadeleri kullanılarak eyleme çağrıda bulunuldu.

Eylemin, 1 Mart Salı günü saat 18.00’de Beşiktaş Meydanı’nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yarın Emek Gençliği ve SOL Genç ile birlikte "Emperyalist Savaşa Dur Demeye" çağırıyoruz!

Yer:  Beşiktaş Meydanı (Hakan Pastanesi yanı)
Saat: 18.00

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