İstanbul’da ‘Emperyalist savaşa dur de’ eylemi

Gençlik örgütleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ve NATO'nun savaş kışkırtıcılığına karşı İstanbul'da bir eylem düzenleyecek.
TKG’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Geçmişte olduğu gibi bugün de anti-emperyalizmin ve barışın sesini gençlik yükseltecek” ifadeleri kullanılarak eyleme çağrıda bulunuldu.
Eylemin, 1 Mart Salı günü saat 18.00’de Beşiktaş Meydanı’nda yapılacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yarın Emek Gençliği ve SOL Genç ile birlikte "Emperyalist Savaşa Dur Demeye" çağırıyoruz!
Yer: Beşiktaş Meydanı (Hakan Pastanesi yanı)
Saat: 18.00
Geçmişte olduğu gibi bugün de anti-emperyalizmin ve barışın sesini gençlik yükseltecek.— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) February 28, 2022
Yarın @emekgencligi ve @solgencbilgi ile birlikte "Emperyalist Savaşa Dur Demeye" çağırıyoruz!
📌 Beşiktaş Meydanı (Hakan Pastanesi yanı)
📌 Saat 18.00 pic.twitter.com/h0R0wmnNbM