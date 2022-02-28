İstanbul’da ‘Emperyalist savaşa dur de’ eylemi

Geçmişte olduğu gibi bugün de anti-emperyalizmin ve barışın sesini gençlik yükseltecek.



Yarın @emekgencligi ve @solgencbilgi ile birlikte "Emperyalist Savaşa Dur Demeye" çağırıyoruz!



📌 Beşiktaş Meydanı (Hakan Pastanesi yanı)

📌 Saat 18.00 pic.twitter.com/h0R0wmnNbM