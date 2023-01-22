İstanbul'da emekçilerin bir semt evi daha var: Yalı Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yurdun dört bir yanında semt ve işçi evleri açmaya devam ediyor.

İstanbul Maltepe'de Yalı Semt Evi bugün düzenlenen açılışla faaliyetine başladı.

İstanbul'un 21. semt evi olan Yalı Semt Evi'nin açılışına TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam ve TKP PM Üyesi Oğuz Kavala da katıldı.

TKP'nin sosyal medya hesabından açılışa ilişkin yapılan paylaşımda "Umudu, örgütlülüğü, bu çürümüş düzene ve onun iki yüzlü siyasetçilerine karşı mücadeleyi yükseltmeye devam ediyoruz!" denilerek "TKP Gelir Her Şey Değişir. İstanbullu emekçilerin artık bir semt evi daha var" ifadelerine yer verildi.

🚩Umudu, örgütlülüğü, bu çürümüş düzene ve onun iki yüzlü siyasetçilerine karşı mücadeleyi yükseltmeye devam ediyoruz! #TKPGelirHerSeyDeğisir #İstanbul'lu emekçilerin artık bir semt evi daha var⬇️ https://t.co/03VpkzDZ5S — TKP (@tkpninsesi) January 22, 2023

Senem Doruk İnam ve Oğuz Kavala yaptıkları konuşmalarda TKP'nin bu ülkede sömürünün kalkmasını istediğini bu yüzden Altılı Masa'ya oturamayacağını dile getirdiler.

Konuşmalarda şu ifadelere yer verildi:

"TKP'nin güçlenmesi gerekiyor. Ayağa kalkmazsak 6 yaşındaki kız çocukları evlendirilir. Uyuşturucu mahallelerimizde kol gezer.

Şimdi elimizi vicdanımıza koyma zamanı. Şimdi kötünün iyisini seçme zamanı değil. Seçim 14 Mayıs'ta olacaksa, bunun 15 Mayıs sabahı da var."