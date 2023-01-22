TKP'den Eskişehir'de seçim buluşması: 'Biraz da bu halktan ürksünler'

“TKP Gelir, Her Şey Değişir” sloganıyla seçim çalışmalarına başlayan Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün Eskişehir'de seçim buluşmasını gerçekleştirdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katıldığı TKP'nin Eskişehir buluşmasında, İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García da yer aldı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün İspanya İşçileri Komünist Partisi'nden yoldaşlarımızla birlikte seçim buluşmamız için Eskişehir'deyiz. Bu ülkeye eşitliği, adaleti, bağımsızlığı ve özgürlüğü biz getireceğiz! İnsanca bir yaşam hepimizin hakkı. Hakkımız olanı hep birlikte alacağız! TKP Gelir, Her Şey Değişir" denildi.

Bugün @_PCTE_'den yoldaşlarımızla birlikte seçim buluşmamız için #Eskişehir'deyiz.



Bu ülkeye eşitliği, adaleti, bağımsızlığı ve özgürlüğü biz getireceğiz! İnsanca bir yaşam hepimizin hakkı. Hakkımız olanı hep birlikte alacağız! #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/LHjQQ8xvWE — TKP (@tkpninsesi) January 22, 2023

"Eskişehir'de TKP'nin milletvekili adaylarıyla birlikteyiz" paylaşımında bulunan TKP açıklamasında, "Bu ülkeyi tarikatların, cemaatlerin karanlığına bırakmayacağız. Paranın saltanatını da, din tüccarlarının ahlakını da yıkacağız; yeniyi güzeli iyiyi kuracağız!" ifadeleri kullanıldı.

'Biraz da bu halktan ürksünler'

TKP Genel Sekreteri Okuyan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İnsanoğlu bazı haksızlıklara isyan eder. Birisi gelip sizin boğazınızı sıksa ya da çıkar cüzdanını dese 'Niye?' diye sorarsınız. Karşı koymaya çalışırsınız. Şu anda dünyada ve Türkiye'de sürekli bu suç işleniyor. İnsan emeğine el koyuyorlar, zenginleşiyorlar. Çok kabaca, dünyanın belki de yüzde 1'i dünyanın kalan yüzde 99'unun ümüğünü sıkıyor, zenginleşiyor. Ve buna izin veriliyor. Bunun sürmesini söyleyen partiler iktidara gelip duruyor. Bu ahlaki bir sorun değil mi? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bana sorsalar, size sorsalar 'bir başkasının sırtından geçinmek ister misin?' diye, buna 'Evet' diyecek bir alçak çıkar mı? Demek ki kötü bir şey, kötü bir şeye neden izin veriyoruz?" ifadelerini kullandı.

"TKP tarikatlar ve cemaatleri dağıtacağız diyerek; keskin, büyük bir laf ediyor. Diyorlar ki, yapmayın aman susun. Neden? Siz bunların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Nasıl yağ sürüyoruz? İyi tarikatlar da var, bu seçimde muhalefeti destekleyecek cemaatler var, onları ürkütmeyin; diyorlar" açıklamasında bulunan Okuyan, "Bu ürkütmeyin ve onların ekmeğine sağ sürüyorsunuz hikayesi, başlı başına bir ahlaksızlıktır. Bu, bize ürkün demektir. Sömürmeyi kabul edin, cehaleti kabul edin, yobazlığı kabul edin, emperyalizmi kabul edin; demektir. Neden hep biz susuyoruz? Cemaatin, tarikatın iyisi olmaz. Bir kere yasa dışılar. Bugünkü anayasaya göre bile yasa dışı. Cemaatlerin bu ülkeyi ahtapot gibi sarmasını isteyenler, biraz da bu halktan ürksünler" dedi.

Konuşmaların ardından Manifesto müzik grubunun müzik dinletisi gerçekleşirken, katılımcılar TKP gönüllü formları doldurdular.