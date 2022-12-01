İstanbul'da emekçiler trafik çilesinde: 'Böylesi bir yaşamı hak etmiyoruz!'

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yağmurun da etkisiyle trafikte başlayan yoğunluk devam ediyor. Şehrin ana arterlerinde mesai sonrası başlayan trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cep trafik uygulamasına göre yüzde 89'a ulaştı.

Binlerce emekçi mesai çıkışı evine dönmek için yollarda çile çekerken TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam "Ekmeği için yollarda olan biz emekçiler, cehenneme dönüşmüş böylesi bir yaşamı hak etmiyoruz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Doruk İnam "İstanbul'da yağmur trafiği yine %90 yoğunluğunda. Binlerce emekçi şu an evlerine ulaşmak için adeta mücadele veriyor. Ekmeği için yollarda olan biz emekçiler, cehenneme dönüşmüş böylesi bir yaşamı hak etmiyoruz" diye belirtti.

Doruk İnam "Mesele bir doğa olayından kaynaklanmıyor. Plansız ve kâr hırsına dayalı bir sistemin, kentlere özellikle de metropollere verdiği ‘yaşam hakkı’ bu rezillikten ibaret. Yaşanılası bir kent için emekçilerin iktidarına ihtiyacımız var.

#BöyleGitmez" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yağmur trafiği yine %90 yoğunluğunda. Binlerce emekçi şu an evlerine ulaşmak için adeta mücadele veriyor.Ekmeği için yollarda olan biz emekçiler, cehenneme dönüşmüş böylesi bir yaşamı hak etmiyoruz. 👇 — Senem Doruk İnam (@senemdorukk) December 1, 2022

İstanbul'da trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Maltepe ile Pendik arasında trafiğin her iki yönde yer yer yoğunlaştığı görülüyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Samandıra arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarının bazı bölümlerinde de trafik ağır ilerliyor. Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi Şile yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Boğaziçi Köprüsü geliş ve gidişte trafik yoğunluğu gözlenirken Altunizade Tünel Şile yönünde trafik yoğunluğu devam ediyor. D-100 kara yolu Çamlıca ve Bostancı mevkilerinde her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece yönünde yoğun trafik yaşanırken ters yönde yoğunluğun daha az olduğu görülüyor. Zeytinburnu ile Bakırköy arasında Avcılar yönünde trafik durma noktasına geldi.

Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu mevcut. TEM Otoyolu'nda ise Esenler ile Başakşehir arasında ve Metris kavşağından Mahmutbey kavşağına kadar yoğunluk gözleniyor.

TEM Hasdal kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken Mahmutbey kavşağından Esenyurt-Esenkent mevkisine kadar yoğunluk mevcut.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülürken D-100 bağlantı yollarında trafik yoğun seyrediyor.

Kocamustafapaşa mevkisinden Anadolu Yakası yönünde Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk gözleniyor.

Avcılar'dan başlayan trafik, TÜYAP'a kadar yoğun ilerliyor, ana yol ve yan yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Şehrin ana arterlerinde mesai sonrası başlayan trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cep trafik uygulamasına göre yüzde 89'a ulaştı.