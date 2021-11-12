İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam

İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkmasını öngören zam talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onandı.

Bazı ilçelerde 1 Eylül’den itibaren 2,5 TL’den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artış, İTO kararıyla resmileşmiş oldu.

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir “Bu artık resmi fiyattır. İTO resmi tarifeyi basıp, fırınlara iletecektir ama bu pazartesiyi bulur. Fırıncı yarından itibaren yeni tarifeden satışa başlayacak. Kilogramı 10,87 TL’yi geçmeyecek şekilde herhangi bir gramajdan satılıp, fiyatı ona göre belirlenebilir” dedi.

Öte yandan, İTO’ya bağlı fırıncılar için resmi zam gelmişken, Esnaf Odası’na bağlı fırıncıların beklediği resmi tarife değişikliğinin ise yarın çıkması bekleniyor. Bilgi veren İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Esnaf Odası’na bağlı fırıncılar için geçerli olacak yeni zam tarifesinin, yarın yapılacak toplantıdan sonra resmileşmesini beklediklerini aktardı.