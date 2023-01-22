İstanbul'da ekmeğe şubat ayında zam gelebilir

Ekmek fiyatlarının artırılması yönünde esnafın talepte bulunduğunu belirten İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, şubat ayı içerisinde bu konuda görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Çetin, esnafın geçen yıl maliyet artışları dolayısıyla sıkıntı yaşadığını söyledi. Elektrik, su, doğal gaz, akaryakıt ve işçilik gibi üretim maliyetini etkileyen zamların ekmek fiyatına yansımadığını söyleyen Çetin, İstanbul'da 200 gram ekmeğin 5 liradan satıldığını ve söz konusu ağırlıktaki ekmeğin maliyetinin tüm giderler dahil 4,5 ila 4,80 lira arasında olduğunu ifade etti.

'Şubat ayı içerisinde oturacağız'

Esnafın zam talebinin bulunduğunu dile getiren Çetin, "Üyelerimizin, şu anda ekmek fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı yönünde talebi var ama henüz fiyat talebi yapmadık" diye konuştu. Çetin, şu anda gözlem yaptıklarını, bununla alakalı ilerleyen günlerde bir çalışmada bulunacaklarını anlattı.

Bugün itibarıyla bir fiyat artışının söz konusu olmadığını aktaran Çetin, "Net bir tarih vermem çok doğru olmaz. Çünkü bu ayın resmi tarifesi çıktı. Onun için 'şu gün, şu zaman' desem çok doğru olmaz. Fiyat artışının ocak içerisinde olmayacağı kesin. Şubat ayı içerisinde oturacağız, bakacağız" dedi. (AA)