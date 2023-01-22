Ankara'da simide zam: Yarından itibaren 7 liraya satılacak

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı.

Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı’na daha önce yaptığı açıklamada, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu.