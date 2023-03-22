İstanbul'da deprem sonrası tsunami tartışması: Hangi ilçeler risk altında?

Maraş depremlerinin ardından gündeme gelen Marmara depremiyle ilgili önemli başlıklardan biri de tsunami riski. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Tsunami Risk Analizi ve Eylem Planı kitapçığında Cerrahpaşa, Aksaray ve Katip Kasım mahallelerindeki bazı yapıları su basma riski, sırasıyla yüzde 46,1, yüzde 44,6 ve yüzde 44,4 olarak sıralanıyor.

Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri ise tsunami riski altında başlıca yerleşim alanları.

Yedikule’ye dikkat çekilen raporda, “Deniz altı heyelanı kaynaklı bir tsunami durumunda sahil yolunda ilerleyen dalgaların alt geçitlerden ve tren yolu güvenlik duvarları üzerinden aşarak Kadırga İlkokulu’na kadar ilerleyeceği hesaplanmıştır" deniliyor.

Büyükçekmece için hazırlanan raporda Fatih ve Mimar Sinan Mahallelerinde yüzde 17’lik su basma riski olabileceğinin altı çiziliyor. Küçükçekmece’de olası bir tsunaminin Kanarya, İstasyon ve Yarımburgaz mahallelerinde risk yaratacağına dikkat çekiliyor.

Silivri: “Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde mesken yapılarının yüzde 31.6’sı su basmasından etkilenirken, Balaban Mahallesi’ndeki mesken yapılarının yüzde 28.6’sının suyla teması olduğu tespit edilmiştir.”

Avcılar: “Denizköşkler Mahallesi’nde yüzde 17.5’lik su basma alanı yüzdesi hesaplanıyor.”

Zeytinburnu: “Kazlıçeşme’de idari yapıların yüzde 3.1’nin, ticari binaların yüzde 7.3’ünün su basmalarından etkilenebilir.”