İstanbul'da denizde ceset bulundu

İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA'nın haberine göre, Görgü tanığı, "Sabah 06-30-07.00 sıralarındaydı. Denizde bir şey gördük ama emin değildik. Yakınına gelince ayak olduğunu görüp polise haber verdik. Kıyıya çıkınca ceset olduğun anladık" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, “Sahilde denize düştüğünü söylediler. Denizde ayaklarını görünce polise haber vermişler. Genç ve erkek kişiye aitmiş" diye konuştu.