Tahliye olan yüzde 98 engelli Bekir Güven yaşamını yitirdi

Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar gerekçesi ile 2021 yılında hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklanan 3 gün tek kişilik hücrede kaldıktan sonra hastaneye sevk edilen %98 engelli huntington hastası Bekir Güven yaklaşık 4 aydır tedavi görmüş olduğu Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

20 Eylül 2021'de tutuklanmıştı

Güven, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında verilen 22 ay hapis cezasının onaylanması ardından 20 Eylül 2021 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

Avukatların girişimi üzerine Güven, savcılık kararıyla 3 gün tutuklu kaldığı cezaevinden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hastanenin Sağlık Kurulu tarafından verilen “sağlık gerekçesiyle cezanın ertelenmesi” yönündeki rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından onaylamıştı. Hastane raporunun ATK tarafından onaylanmasıyla Eskişehir İnfaz Savcılığı kararıyla Güven serbest bırakılmıştı.

Gece 3'te ring aracıyla ATK'ye götürüldü

Tek başına yaşamını idame edemeyen ve 24 saat bakıma muhtaç olan Güven, cezaevinde tek kişilik hücrede tutulmuş, tepkiler ve girişimler üzerine hastaneye yatırılmıştı. Hastaneden İstanbul ATK’ye ambulansla gideceği söylenmiş ancak gece saat 3’te ring aracıyla götürülmüştü.

Tutuklu kaldığı süre içinde hastalığı 4 yıl ilerledi

Güven’in tutuklanmasına dair konuşan eşi Rukiye Güven, “Tutuklu kaldığı birkaç gün hastalığının 4 yıl ilerlemesine neden oldu. İki kez yere düştü beyin kanaması geçirdi. Durumu kritik. Doktorlar hastaneden sağ çıkmayacağını söylüyor” diye konuşmuştu.

Serbest bırakıldıktan sonra konuşmakta güçlük çeken Bekir Güven ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “Ben yaşadım, hasta tutuklular için uygun değil cezaevleri. Derhal hasta tutuklular serbest bırakılmalı, heyete çıkarken polislerden biri bana kelepçe takmaya çalıştı, hayatımın en kötü 3 günüydü.”