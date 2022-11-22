İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler etkili olan lodos nedeniyle yapılamıyor.

Haber Merkezi

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.

İstanbul Şehir Hatları'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Değerli Yolcularımız,

Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

  • Üsküdar - Aşiyan
  • Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor)
  • Maltepe - Adalar

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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