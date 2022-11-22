İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
İstanbul Şehir Hatları'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Değerli Yolcularımız,
Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
- Üsküdar - Aşiyan
- Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor)
- Maltepe - Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz."