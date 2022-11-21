Marmara'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor: Ağaç otomobillerin üzerine devrildi

Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Deniz ulaşımını da olumsuz etkileyen lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beş gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda bekliyor, ağlarını onarıyor. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Deniz otobüsleri seferlerinde yeni iptaller

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü daha kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa ile İstanbul arasında 13.30 ile 15.25 arasındaki 4 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

İstanbul'da çatıdan kopan parçalar sokağa düştü

İstanbul'un bazı bölgelerinde lodos etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağış etkili olurken, lodos da şiddetini artırmaya başladı.

Bazı bölgelerde yaşanan sağanağa şiddetli rüzgarın da eklenmesiyle İstanbullular, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dışarıdayken yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı yerlere sığındı.

Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenimahalle 544. Sokak'ta bir apartmanın çatısından kopan parçalar sokağa düştü. Olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

İstanbul Üsküdar'daki Harem Otogarı’nın çatısının bir kısmının uçtuğu bildirildi.

Hava koşulları trafiği de olumsuz yönde etkiledi. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 16.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63'e kadar ulaştı.

Sakarya'da ağaç park halindeki araçların üstüne devrildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ise şiddetli lodos nedeniyle bir ağacın devrilmesi sonucu 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Kentte 3 gündür devam eden ve aralıklarla etkisini arttıran lodos nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki çınar ağacı ile başka bir ağacın dalları otopark olarak kullanılan arazideki araçların üzerine devrildi.

Olayda bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 3 otomobilde hasar oluştu.

Gerekli işlemlerin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile itfaiye ekipleri ağaç ve dalları kaldırdı.

Bursa'da da lodos, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar şiddetli rüzgarda yürümekte zaman zaman zorlandı. (AA)