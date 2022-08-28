İstanbul'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaattan düşen çocuk işçi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan inşaatta çalışan 15 yaşındaki Ali K., inşaatın 6. katından aşağı düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ali K., yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mühendis Mustafa A., 18 yaşından küçük çocuğu çalıştırmaktan dolayı gözaltına aldı. Mustafa A. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan inşaat firmasının sorumluları ile belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin Silivri Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.