Cam işçileri hakkını arıyor: 'Bu anlayış adaletle, hukukla izah edilmez'

Bursa Yenişehir’de bulunan İş Bankası kuruluşu olan Şişecam çalışanı Kristal İş Sendikası üyesi cam işçileri promosyon haklarını arıyor.

İş Bankası Yenişehir Şubesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Kristal İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Dikmen yaptığı açıklamada, promosyon hakkından özel sektör çalışanlarının faydalanmamasının ayrımcı ve adalet duygusuna uymayan bir durum olduğunu söyledi. Dikmen, İş Bankası ve Şişecam yöneticilerine çağrıda bulundu.

'Halk kitleleri iliklerine kadar sömürülüyor'

Yenişehirim'deki habere göre Dikmen, şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde ekonomik kriz ve bunula bağlı yüksek enflasyon ortamının fakir halk kitleleri açısından giderek daha can yakıcı bir hale geldiği açıktır. Buna karşılık bankalar ve patronlar astronomik karlar açıklamaktadır. Maalesef emek sömürüsünün ayyuka çıktığı bir dönemi aşıyoruz. İşçiler, emekçiler ve sabit gelirli geniş halk kitleleri iliklerine kadar sömürülmektedir.

Ekonomik buhrana zerre kadar katkısı olmayanlar, israf ve şatafat düşkünü patronlar ve onların dostu siyasetçiler tarafından ‘Aynı gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batarız’ edebiyatı ile ölümü gösterip sıtmaya razı edilmeye çalışılıyor.

Bankalar kendi aralarındaki rekabet nedeniyle memura, kamu işçilerine ve emekliye promosyon öderken, bu imkandan özel sektör işçilerinin yararlanamaması ayrımcı ve adalet duygusuna uygun düşmeyen bir durumdur. Bu durum süratle bir yasa ile ortadan kaldırılmalıdır.

Buradan İŞ BANKASI ve Şişecam yöneticilerine de bir çağrıda bulunmak isterim. Promosyon uygulaması, cam işçisinin de analarının ak sütü gibi helaldir. İş Bankası çalışanlarına promosyon verip, cam işçisini yok kabul etmek, adaletle hukukla izah edilmez.

İş Bankası derhal bu ayrımcı yaklaşımını ortadan kaldırmalıdır. Bu haklı davamızda bizi görmemezlikten, duymamazlıktan gelenler için ne kadar yakına gelmemiz gerekirse onu da yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."