İstanbul'da iş cinayeti

İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapan Gencay Eren isimli işçi, asansörün birden hareket etmesi sonucu duvara sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'deki 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapan 41 yaşındaki Gencay Eren asansör kabininin üstüne çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple asansör hareket edince Eren duvar ile asansör arasına sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye erleri, Eren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Eren'in cenazesi detaylı inceleme üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)