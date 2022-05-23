Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde, çorap fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucunda 3’ü ağır 18 işçi yaralandı.

Kaza, Eldivan ilçesi Çankırı-Eldivan karayolu Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şabanözü ilçesinde bulunan bir çorap fabrikasında çalışan işçileri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Kazada 18 işçi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. (İHA)