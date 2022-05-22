Üç öğrencinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AKP'nin Adana Gençlik Programı dönüşünde yaşanan ve 3 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Yaralı öğrencileri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kazaya ilişkin "Şoför uyumuş" dedi. Soylu, yaralıların durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sabah 04.15’te Adana’dan Konya'ya giderken 44 evladımızı taşıyan otobüs şarampole yuvarlanmak suretiyle takla atmış ve hepimizi hüzne boğan bir trafik kazasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 44 evladımızın öncelikle hem Niğde Bor hem Niğde Devlet Hastanesi, ardından da bir bölümünün de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti. Kaza yerinde 2 kardeşimizi kaybettik. Hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimizi sevkinin hemen akabinde haybettik. Şu anda 12’si Konyada'ki Ereğli’den merkez Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onlar oradan taburcu edildiler. 5 kardeşimiz yoğun bakımda. Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımda da tüm imkanlarla doktorlarımız takip ediyorlar. Kazanın, şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin verdiği beyandan ortaya çıkıyor."