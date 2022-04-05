İstanbul'da iş cinayeti: 17 yaşındaki motokurye yaşamını yitirdi

İstanbul'da 17 yaşındaki bir motokurye trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlukurye hayatını kaybetti.

Zafer Umut Bayram adlı motokuryenin 17 yaşında olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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