İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlukurye hayatını kaybetti.
Zafer Umut Bayram adlı motokuryenin 17 yaşında olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
İstanbul'da iş cinayeti: 17 yaşındaki motokurye yaşamını yitirdi
İstanbul'da 17 yaşındaki bir motokurye trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
İstanbul Sancaktepe'de yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlukurye hayatını kaybetti.
Zafer Umut Bayram adlı motokuryenin 17 yaşında olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.