İstanbul'da Bizim Gazete satışı yapan TKP üyelerine gözaltı

İstanbul Kadıköy'de Bizim Gazete'nin satışını sırasında üç Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi gözaltına alındı.

Konuya ilişkin TKP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Kadıköy'de 3 parti üyemiz gözaltına alındı. Belli ki Bizim Gazete'nin bu haftaki manşeti AKP'yi rahatsız etmiş. Rahatsız etmeye, huzurunuzu kaçırmaya devam edeceğiz. Kurduğunuz tarikat-mafya-sermaye düzenini yıkacağız."