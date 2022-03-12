İstanbul'da birçok uçuş iptal edildi

THY'nin İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.

Haber Merkezi

Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.

Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması kararı alındı.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı