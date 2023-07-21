İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Avcılar'da, saat 16.00 sıralarında Denizköşker Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından belirlenecek.