İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından bir açıklama yaparak kentteki hava koşulları nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryeliğin ve motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" paylaşımını yaptı.

#İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle❄️🌨



⚠️Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için,



⏰Bir sonraki duyuruya kadar



⛔️motokuryelik yapılmayacak,

⛔️motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.🛴🏍🛵 pic.twitter.com/d70yM6as8W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022

Kasım ayında İstanbul'da fırtına nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklanmış ancak pek çok motokurye yasağa karşın patronları tarafından servise çıkmaya zorlanmış, bazı motokuryelerin artan siparişler nedeniyle molalarından da feragat etmeleri istenmişti.

'Ankara'ya doğru yola çıkmayın'

Vali Yerlikaya ayrıca Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı kapandığını belirterek İstanbullulara "İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır" dedi.