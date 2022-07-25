İstanbul'da bir saldırgan takip ettiği kadını sırtından bıçakladı

Sultangazi'de bir kişi takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak (34), evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İfadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.