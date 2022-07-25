Hastaya cinsel saldırıdan yargılanan doktora indirimli ceza

Mersin'de ameliyat yaptığı H.T. (24) adlı kadına pansuman sırasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan doktor T.H.'ye (42) 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık, cezası onanırsa cezaevine girecek.

DHA'nın aktardığına göre, doktor T.H. hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Doktor hakkında 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede; 'nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamında doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.

Davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz sanık doktor ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken , şikayetçi H.T. duruşmaya katılmadı. Mütalaasını veren savcı, sanık doktorun 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçundan' cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanık doktora 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Suçun 'kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi' nedeniyle de ceza, 7 yıl 6 aya yükseltildi. Ancak mahkeme, indirime gitti. Ceza, 6 yıl 3 aya düşürüldü. Kararın onanması halinde ise doktor T.H., cezaevine girecek.