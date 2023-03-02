İstanbul'da bir rezidansta 26 kadının zorla alıkonulduğu ortaya çıktı

İstanbul'da, iş bulma vaadiyle kandırarak Endonezya uyruklu 26 kadını yaklaşık 2 aydır zorla alıkoyan Irak ve İran vatandaşı 3 şüpheli yakalandı. Bahçelievler’deki bir rezidansta tutulan kadınlar ise kurtarıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler ilçesinde bulunan bir rezidansta çok sayıda Endonezya uyruklu kadının zorla alıkonulduğu tespit etti. 21 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, rezidansta ev ve ofis olarak kullanılan iki ayrı dairede zorla tutulan Endonezya uyruklu 23 kadın kurtarıldı.

Kadınları zorla alıkoyan İran uyruklu Y.K. ile Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. de söz konusu operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerden T.M.'nin ikametinde yapılan aramada 3 Endonezya uyruklu mağdur kadın daha bulundu.

Yapılan incelemelerde; mağdur kadınların kendi ülkelerindeyken bir şirket ile Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aylık 300 dolara çalışmak üzere anlaştıkları ve ardından İstanbul'a geldikleri tespit edildi. Mağdur kadınların İstanbul'u 'transit' olarak kullanarak söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada iki ay boyunca alıkonuldukları saptanan kadınların bu süre içerisinde adreslerden çıkmalarına izin verilmediği de saptandı. Kadınların cep telefonları ile pasaportlarının da alınarak adreslerden birindeki kasada kilitli olarak tutulduğu belirlendi.

İnsan kaçakçısı İran uyruklu Y.K. ve Irak uyruklu T.M. tutuklandı. Şüphelilerden R.N.S. ise 'adli kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (ANKA)