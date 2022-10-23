İstanbul’da bir polis memuru intihar etti, bir çocuk yaralandı

İstanbul’da görevli polis memuru Raşit Sağlam, Heybeliada vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti. Polis memurunun silahından seken kurşun, Suriyeli bir çocuğu da yaraladı.

Halk TV'den Hazar Dost'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3 buçuk aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kadınla yaşadığı tartışmanın ardından vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.

Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı belirtildi.

Ekim ayında altı polis intihar etti

5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir'de görevli toplam altı polis memuru intihar etti. İYİP'in polis intiharlarının araştırılması için 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.