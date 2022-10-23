Silivri'de polis ekiplerine ateş açıldı: 2 polis yaralandı

Silivri'de gözaltına alınmak istenen şüphelilerin silahla açtığı ateşte bir polis memuru yaralanırken, bir polis memuru da düşme sonucu hafif yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan T.T. ve N.T'nin, Silivri'de olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saat 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında şüpheliler tarafından polise ateş açıldığı, komiser yardımcısı A.N.'nin vücuduna isabet eden mermiyle yaralandığı, polis memuru A.K.'nin ise olayın ardından yaşanan kovalamaca sırasında düşerek hafif biçimde yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan polislerin ivedilikle hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandığının belirtildiği açıklamada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren T.T., N.T. ve C.E. isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (AA)