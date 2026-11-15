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İstanbul'da bir polis daha intihar etti: 'Her dört günde bir polis yaşamına son veriyor'

İstanbul Emniyeti'nde görevli bir polis memuru daha hayatına son verdi. Yetkililer sessizliğini korurken, veriler emniyet teşkilatında her dört günde bir kişinin intihar ettiğini gösteriyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 15.11.2026 , 08:58

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Onur Kuşçu'nun intihar ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay, Kolluk Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (Kolluk Der) resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. 

Kolluk Der'den yapılan açıklamada, artan polis intiharlarının kamuoyunda ve medyada yeterince gündeme gelmemesine tepki gösterildi. Açıklamada, kolluk personelinin yaşadığı sorunların görmezden gelindiği savunuldu.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Ortalama her dört günde bir polis yaşamına son veriyor

"Emniyet İntiharları Dijital Anıt" isimli platformda yer alan verilere göre, 2025 yılı boyunca toplam 82 polis memuru intihar ederken, 2026 yılının yalnızca ilk 10 ayında bu sayı şimdiden 80'e ulaştı. 

Elde edilen güncel veriler, Türkiye'de ortalama her 3,94 günde bir emniyet mensubunun hayatına son verdiğini gösteriyor.

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