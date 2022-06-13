İstanbul'da bir mahalle günlerdir ayakta: 300 evin elektrik ve suyu kesildi

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde halk belediyenin kentsel dönüşüm kapsamında zorla evden çıkarma dayatmasına karşı geçtiğimiz haftadan beri ayakta.

Geçen hafta kentsel dönüşüm projesinin ilk adımları fiziki olarak atıldı. İki yıldır mahallenin huzurunu kaçıran gündem zorbalıkla devam ediyor. Geçen haftadan bu yana mahallede 300 evin elektrik ve suyu kesildi. Kesintilerin tamamlanmasının ardından yıkımın başlaması bekleniyor.

Elektrik ve su kesintilerinin insanların evlerini terk etmelerini hızlandıracağını düşünen AKP’li Beyoğlu Belediyesi hafta boyunca mahallenin sokaklarına polis eşliğinde müdahale etti.

Fakat bu müdahale cevapsız kalmadı bir haftadır mahalleli ayakta!

Buradan gittiklerinde geri gelemeyeceklerini biliyorlar

İstanbul’un merkezi bir mahallesi olması AKP’li belediye için ranta davet olarak değerlendiriliyor. Fetihtepe’de yaşayanların çoğu ya orada doğup büyümüş ya da hatırı sayılır bir süredir mahallede yaşıyor. Henüz mahalle kültürünü kaybetmemiş olmasının getirilerinden biri de birbirleriyle kurdukları sosyal ilişkiler... Bunu kaybetmek istemiyorlar çünkü buradan gittiklerinde geri gelecekleri bir mahalleleri kalmayacağını biliyorlar.

Fetihtepe Mahallesi'nde nüfusun çoğunluğunu emekçiler ve emekliler oluşturuyor. Mahalle halkı kentsel dönüşüm sonrasında Fetihtepe’ye dönemeyeceklerinin farkında. Bu farkındalık kentsel dönüşümün Fetihtepe halkı için yapılmadığını açıklıyor.

Yıllardır Fetihtepe’de yaşayan insanlara kentsel dönüşüm sürecinin nasıl başladığını ve taleplerini sorduk.

Yaklaşık iki yıl önce mahalleliye kentsel dönüşüm için belediye meclisinden ziyarete gelinmeye başlanmış. İnsanları ikna edebilmek için birkaç fotoğraf gösterilip apar topar imza toplama aşamasına geçilmiş. Zorla dönüşüm yapılmayacağı konusunda güvence verilmiş. Esas vaatleri ise herkese bir ev verileceği...

Kira yardımı diye 1000-1500 TL ödenecek

Burada işler biraz karışıyor çünkü ucu açık vaatlerle imzalar toplanırken ev borçlanmasından hiç kimseye bahsedilmiyor. Her 6 ayda bir zamla ev borcu ödeyeceğini, kira yardımını devamlı olarak almayacağını, yardım alsa bile bu yardımın 1000-1500 lira arasında olacağını uzun bir süre sonra öğrenen insanlar imzaladıkları anlaşmaların geçersizliği ile yüzleşmek zorunda kaldılar.

Bahsi geçen kira yardımı İstanbul’da en düşük kiralık dairelerin neredeyse dörtte biri.

Süreç boyunca evlerinden, mahallelerinden ayrılmak istemeyen insanlar toplu dava açma yolunu tercih etmiş fakat bu davalar sonuçlanmadan geçtiğimiz hafta evlerin elektriği ve suyu kesilmeye başlandı.

Mahallelinin evlerinden bir an önce çıkması isteniyor, bir haftadır mahallelinin talepleri görmezden geliniyor.

Cuma günü Beyoğlu Belediyesi önünde toplanan mahalleliyse bu şartlarda evlerinden ayrılmamak konusunda ısrarcı.

Bu "şartlar"ınsa düpedüz yaşam hakkına, barınma hakkına göz konulması olduğunu belirtiyorlar.

Mahalleli kentsel dönüşümün insanca gerçekleşmediğini her fırsatta dile getiriyor. AKP'li belediyeye güvenmiyorlar. "Zorla dönüşüm olmayacak" diyorlar. Ancak insanların evine çevik kuvvetle giriliyor, evlerinden çıkmayan insanlara şiddet uygulanıyor.

Elektrik ve suları kesilen evlerde hasta insanların ihtiyaçları yok sayılıyor. Solunum cihazına bağlı insanların evlerinin elektriği kesilirken hiçbir sorumluluk hissedilmiyor.

Haklarının farkında olmayan insanların imzaları toplanarak bugüne gelinirken mahalleli şimdi ise hiçbir yetkilinin kendileriyle iletişime geçmediğini belirtiyor. Mahallede yaşayan toplam nüfusa yetecek evlerin bulunması oldukça güç. Zaten bulunabilecek evlerin maliyetini Fetihtepe halkı bu koşullarda karşılayamıyor.

Yapılan zorbalığa karşı duran Fetihtepe halkı her akşam sokağa çıkıyor, ihtiyaçlarını birbirleriyle dayanışarak çözmeye uğraşıyor. Gündüzleri çevik kuvvetle müdahale edilen mahallede akşamları dayanışma örneklerini görmek mahallelinin cesaretini ve umudunu artırıyor.