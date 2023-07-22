İstanbul'da bir kadın, taksici tarafından darp edildi

İstanbul Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiği yönünde taksiciyle yolcu arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti. Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici de kadına saldırdı. Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını darp etti. O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı.

Taksici olay sonrası uzaklaştı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise Tarlabaşı'nda kadın yolcusunu darp eden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.