İstanbul’da bir kadın sokak ortasında yumruklu ve tokatlı saldırıya uğradı

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkekle bir kadının aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görüldü.

Şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

Şahıs önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attı. (İHA)