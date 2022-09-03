Amasya'da kadın cinayeti

Amasya’nın Taşova ilçesinde koyunculuk yapan Kadir Y. (51) bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde "dini nikahlı" eşi Sunay Aslan Kaya (47) ve üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı (19) tabancayla vurdu.

Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlunun cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. (İHA)