İstanbul'da bir kadın koruma kararına rağmen ayrıldığı erkeğin silahlı saldırısına uğradı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 34 yaşındaki Neslihan Öztürk isimli kadın, 8 yıl önce ayrıldığı Özkan Özan isimli erkek tarafından koruma kararına rağmen evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, 30 Temmuz'da Kağıthane Eyüpsultan Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı 2 çocuk annesi Neslihan Öztürk, izinli olduğu pazar günü çocuklarıyla birlikte evinin bahçesinde oturuyordu. Öztürk, o esnada evinin bahçesinde 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan'ın silahlı saldırısına uğradı.

Neslihan Öztürk'e 6 kurşun isabet etti. Özan daha sonra, şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan Özkan olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk'ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam 3 ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, vücudunda 2 kurşunun kaldığı belirtildi.

Öztürk'ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden Özan'a karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.