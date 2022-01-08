İstanbul’da bir İETT otobüsü kazası daha: 5 yaralı

Fatih Unkapanı’nda sabah saatlerinde iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı kazanın ardından Fatih Beylerbeyi Caddesi’nde 2 İETT otobüsü kaza yaptı.
Saat 12.00 sıralarında Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsü sürücü, duramayınca önündeki İETT otobüsüne çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Edirnekapı kavşağı bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)