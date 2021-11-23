İstanbul'da bir fırında patlama

İstanbul Ataşehir'de bir fırında patlama meydana geldi.

Haber Merkezi

İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)

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