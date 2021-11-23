İstanbul'da bir fırında patlama

İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)