İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da bir fırında patlama
İstanbul Ataşehir'de bir fırında patlama meydana geldi.
Haber Merkezi
İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (İHA)