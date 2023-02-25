İstanbul'da 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!' çağrısıyla toplanıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul'un Kartal ilçesinde "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" çağrısıyla bir buluşma düzenledi.

Etkinlikte "Depremin açtığı yaraları sarmak, hayatımızı karartanlardan hesap sormak için bir aradayız!" vurgusu öne çıkarken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bir konuşma yaptı.

Okuyan, depreme ilişkin "Bizim acılarımızı dönüştüreceğimiz iki duygu öfke ve umuttur. Öfkelenmek zorundayı çünkü bu bir doğal afet falan değil, göz göre gelen bir katliam." ifadelerini kullandı.

Kemal Okuyan şöyle devam etti:

"Bu düzenin üzerimize çöktüğü çok acı bir olay, buna öfke duymak zorundayız.

Öncesinde de aynı duygum vardı, ama ben deprem bölgesine gittiğimde şu sözü verdim; 'Ben bu alçak düzeni yıkmadan ölmeyeceğim' dedim."

Deprem alanında TKP'nin dayanışma çalışmaları sırasında aldığı tepkilere de değinen Okuyan şöyle konuştu:

"Şaşkınlık içindeyiz, insanlar 'Bu ev sizindir, yeter ki TKP'yi buraya sokun' diyorlar. Çok özel bir duygu. 'Bizim köyümüz MHP'lidir ama artık komünistiz.' Bu ülkenin partisi olduğumuzu gösterdik, ama şimdi asıl sorun bu ülkeyi değiştirmek.

Biz memnun değiliz arkadaşlar, ülkemizi seviyoruz ama bu ülkede bir daha enkaz altında kalmak istemiyoruz. O yüzden gelin işimizi zamanında yapalım, kimse de bizi enkaz altında bırakamasın."