İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu.

İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar:

Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri

Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;