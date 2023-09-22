İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları A.Ş., Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te düzenlenecek 'Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları' sebebiyle İstanbul'da bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar-Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı

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