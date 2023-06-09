İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Haliç'teki kürek yarışları nedeniyle yarın ve pazar günü yapılacak bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.

İBB iştiraki Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, yarın ve 11 Haziran'da 08.30-18.00 saatlerinde Haliç'teki Atatürk Köprüsü (Unkapanı) ile Miniatürk arasında düzenlenecek "Haliç Kürek Kupası" dolayısıyla bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, yarın ve pazar günü Eyüp-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Eyüp-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp ve Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hatları seferlerinin yapılamayacağı belirtildi. (AA)