İstanbul'da başıboş şekilde dolaşan maymun 3 kişiyi yaraladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde başıboş şekilde dolaşan maymun, sokakta geçenlere saldırdı. Yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir evin içine de giren maymun evdeki eşyalara zarar verdi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Maymunu görenler korkup kaçarken, dört katlı binanın ikinci katına kadar tırmanan maymunun, balkondan evin içine girerek evi dağıttı.

Maymunun sahibi olduğu iddia edilen kişiler maymunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Maymunun saldırısına maruz kalan üç kişiden ikisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Eve zarar vermiş, alt kat komşumuzu darp etmiş'

Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, "Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darp etmiş. Ambulans ile kaldırmışlar. Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Çevredekileri de ısırmış. Benim bildiği alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darp etmiş ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onlarında ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelince, kucağına gitmiş sahibinin sonra da kaçmışlar" dedi.