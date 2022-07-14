İstanbul'da barajı yeşil ve mavi tabaka kapladı, İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'nı yeşil ve mavi tabaka kapladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığının İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri barajdan numune alarak inceleme başlatırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) konuya ilişkin açıklama yaptı.

İSKİ'den yapılan açıklamada "Sazlıdere Barajı'nda meydana gelen renk değişimi doğal bir süreç olup, suyun durgunlaşması sebebiyle ortaya çıkmıştır. Mavi ve yeşil renkteki alglerin oluşturduğu bu durumun ortalama 10 gün içerisinde ortadan kalkması ve suyun normal haline dönmesi beklenmektedir Öte yandan alglerin meydana geldiği kısım, barajın su alma yapısından uzak ve alglerin miktarı da azdır" denildi.