İstanbul'da balkonu çöken binaya tahliye kararı

İstanbul'da balkonu kendiliğinden çöken 4 katlı binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki 4 katlı binanın birincin katında bulunan balkon kendiliğinden çöktü.

DHA'nın haberine göre; Denizköşkler Mahallesi'ndeki Arzum Apartmanı'nda bulunan balkonun çökmesinin ardından Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekibi, 36 yıllık olduğu belirlenen 5 daireli binaya giderek inceleme yaptı.

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliyesine karar verildi. 

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