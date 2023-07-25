İstanbul'da bakımevinde yangın: Tahliye edilen 75 kişiden 14'ü hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakımevinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.

Bakımevinden ambulanslarla tahliye edilen 75 kişiden 14'ü dumandan etkilendi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki 4 katlı bakım merkezinin çatısında çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Yangın, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soğutma çalışması yapılmıştır. 75 yaşlımızın kaldığı bakımevinde sakinlerin tamamı tahliye edilmiş olup, dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 14'ü hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen yaşlılarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."