İstanbul'da AKP ve MHP’li üyeler saldırdı, CHP'li müşahidin kaburgaları kırıldı

CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Esenler Fatih Mah., Şehit Muhammed Aksu okulunda 1091 nolu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesinde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan, “Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.