İstanbul'da Akbelen eylemi: 'Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz'

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ile IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaçları kesmesi bugün İstanbul’da protesto edildi. Kadıköy İskelesi önünde yapılan eylemde, “İnsanca yaşam için Akbelen’e dokunma” yazılı pankart açılan eylemde, “Ormanlar, nehirler sermaye değiller”, “Katil LİMAK Akbelen’den defol” ve “Doğanın maliyeti sıfır değildir” yazılı dövizler taşındı.

“Toprağıma, suyuma, Akbelen’e dokunma” ve “Susma, haykır, katliama hayır” sloganı atılan eylemde katılımcı gruplar adına hazırlanan ortak açıklamayı, İstanbul Doğa Savunmaları adına konuşan Bulut Can Okuducu okudu.

Bölge halkına yönelik baskıya, gözaltılara ve müdahalelere dikkat çeken Okuducu, şunları söyledi:

'Sorumlular ve ihmali olanlar cezalandırılmalıdır'

"Yöre halkı ve doğaseverler, kesilmekten kurtarmaya çalıştıkları ağaçlara sarılırken devletin güvenlik güçleri, aldıkları talimatla ormanları korumak isteyen bu insanlara ‘terörist’ muamelesi yapıyor. Ülkeyi ve ormanları korumakla görevli polis ve askerlerin himayesinde anayasal bir suç işleniyor. Akbelen’de vahşice sürdürülen orman kıyımı acilen durdurulmalı, protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışan Akbelen İkizköy-Hatay Dikmece halkına ve ülkenin her yerinde doğayı ve yaşam alanlarını savunan insanlara yönelik uygulanan baskıya, şiddete ve gözaltılara bir an önce son verilmelidir. Ağaç, orman, doğal ve kültürel varlıklar ve sağlıklı kentler için ranta karşı mücadele veren Gezi tutsakları bir an önce salıverilmelidir. Muğla, Manisa, Çanakkale, İzmir, Aydın, Kemer ve Cudi’de çıkan ve diğer çıkabilecek olan orman yangınlarının nedenleri ortaya çıkarılmalı, şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmalı, sorumlular ve ihmali olanlar cezalandırılmalıdır.

'Bu ülkenin toprağına, suyuna sahip çıkacağız'

İhbar ediyoruz. Tüm canlılara sonsuz yaşam kaynağı olan ormanları korumak ve geliştirmek, anayasal bir zorunluluk iken kamunun sermaye ile iş birliği içinde yükselen tüm itirazlara rağmen hızla ormanı yok etmesi, açıkça kamunun görevini kötüye kullanması anlamı taşımaktadır. Bu kararın altına imza atan kamu görevlilerinden, kararı hayata geçirme emrini verenlerden, LİMAK yetkililerine kadar tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul Doğa Savunmaları ve İstanbul Tarım Platformu bileşenleri olarak Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz. Yaşamı için direnen İkizköy halkını savunuyoruz. Bu ülkenin toprağına, suyuna, ormanına, doğasına sahip çıkıyoruz, çıkacağız.” (ANKA)