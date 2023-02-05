İstanbul'da 3,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, İstanbul Kağıthane'de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 03.15'te gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Merkez üssü Kağıthane olan deprem birçok ilçede hissedildi.

'Olumsuz bir durum yok'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.

Akar'ın paylaşımı şöyle:

“İlimiz Kağıthane ilçesinde 05.02.2023 tarihinde saat 03.15 'de 3.0(ML) büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili 112 AÇM ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Geçmiş olsun.”