Naci Görür'den deprem açıklaması: Endişe ediyoruz

Dün öğlen saatlerinde de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölümün bir kesimi için uyarıda bulundu.

Görür, “Yarbaşı-Düziçi/Osmaniye'de 4,2 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonunda. Bu zonun Çelikhan-Erkenek-Maraş kesiminden endişe ediyoruz. Bu kesimi NE ucundan 2020 Elazığ depremi yükledi. Bu deprem de küçük de olsa SW ucundan zorladı. Bu uçta son deprem 1998 Adana Depremi. Sevgi..” ifadelerini kullandı.