İstanbul'da 24'üncü semt evi Üsküdar İcadiye'de açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'daki 24'üncü semt evi bugün açıldı.

Üsküdar İcadiye Semt Evi'nin açılışına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katıldı.

TKP'den yapılan açıklamada "Bugün Üsküdar İcadiye'de semt evimizi açtık. İstanbul'daki emekçiler 24. evlerine kavuşmuş oldu. Yaşadığımız yerlerden başlayarak ülkemizin her köşesine insanca yaşayacağımız bir ülke hayalini ekeceğiz. Semt evlerimizde, işçi evlerimizde yan yana gelip bu hayali gerçek kılacağız" denildi.