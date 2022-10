Antalya'nın 9. Semt Evi Bahçeyaka'da yola çıktı

Aydınlanmanın, dayanışmanın ve mücadelenin merkezlerinden semt evlerine Antalya'da bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde açılan iki semt evinin ardından Antalyalı emekçiler Döşemealtı ilçesinde Bahçeyaka Semt Evi'nin açılışında bir araya geldiler.

TKP Antalya İl Örgütü, Finike Gökbük'teki Köy Evi'nin yanı sıra Döşemealtı ilçesinde açtığı Bahçeyaka Semt Evi ile Antalya'daki semt evlerinin sayısını dokuza çıkardı. Açılışa Döşemealtı ilçesinde yaşayan emekçilerin yanı sıra Sol Parti Antalya İl Başkanı ve Döşemealtı YK Üyeleri de katıldı.

'Sosyalizm mücadelesini her mahalleye taşıyacağız'

Açılışta Bahçeyaka Semt Evi adına söz alan Yavuz Sayın, semt evlerinin emekçiler için öneminden söz ederken aynı zamanda semt evlerinin memleketin her bir yanından mücadelenin ve dayanışmanın merkezleri olduğunu vurguladı. Sayın, "Hoş geldiniz değerli dostlar, semt evlerimizi coşkuyla açıyor, emekçilerle bir araya geliyoruz. Bu mücadeleyi büyütünceye kadar da hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirde sosyalizmin ve mücadelenin kavgasını her mahalleye, her sokağa taşıyacağız" diyerek konukları selamladı.

'Memleketin kaybedecek tek bir günü dahi yok'

Yavuz Sayın'ın ardından söz alan TKP PM Üyesi Eda Mermi yaptığı konuşmada ülkedeki yoksulluğa ve emekçilerin içinden geçtiği zorlu sürece işaret ederek semt evlerinin emekçi mahallelerinde umudu ve mücadeleyi büyüttüğünü ifade etti.

Mermi "Bugün emekçiler yoksullukla mücadele ediyor. Antalya'da herkesin gündeminde artan maliyetler, ekmek ve kira fiyatları var. Bunu bizlere reva görenler bunun kader olmadığın da farkında. Mücadele ederek hakkımız olanı alacak, sosyalist bir ülkeyi kuracağız. Kaybedecek bir tek günümüz dahi yok. TKP evine ekmek götüremeyen emekçiye bir yıl seçimleri bekle sabret diyemez. Memleketin kaybedecek tek bir günü dahi yok." dedi.

Eda Mermi yaptığı konuşmada önümüzdeki günlerde yıldönümü gelen Cumhuriyet'in bugün sosyalistler için önemini ve farkını vurgularken aynı zamanda açılışa gelen konukları partiye ve mücadeleye davet etti.

Konuşmaların ardından etkinlik Grup Memleket'in söylediği şarkılarla sona erdi.